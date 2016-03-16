У Порошенка сподіваються на голосування за відставку Яценюка наступного тижня

Про це повідомило джерело в керівництві Адміністрації президента, передає "Українська правда".

За словами співрозмовника, розгляд відставки Яценюка цього тижня малоймовірний, бо "президент у середу відлітає у Брюссель".

"Можливий варіант позачергового засідання у суботу, але це малоймовірно. Швидше, таке засідання може відбутися вже наступного тижня", - розповіло джерело.

Читайте такожЯценюк назвав умови, за яких він нібито піде у відставку - ЛяшкоЯк повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюказ посади прем'єр-міністра.

Проте вчора, 15 березня, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради відхилив проект постанови про відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюк як таку, що не відповідає Конституції і законам України.