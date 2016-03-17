У Брюсселі розпочалися переговори Порошенка з Туском і Юнкером
10:36, 17 березня 2016Політика
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У Брюсселі розпочалися тристоронні переговори президента Петра Порошенка з президентом Європейської ради Дональдом Туском та президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.
Порошенко проведе ряд зустрічей, в тому числі з Юнкером і Туском / president.gov.ua
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в "Твіттері".
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"Почалися тристоронні переговори президента з Туском та Юнкером", - написав він.
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