Яценюк відкрив засідання ВР

Спікер парламента Арсеній ЯЦЕНЮК відкрив засідання Верховної Ради. У залі зареєструвалися 403 народних депутати. Як зазначив ЯЦЕНЮК, "абсолютна конституційна більшість".

Голова ВР поінформував народних депутатів, що Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендує парламенту узяти до розгляду проект змін до Державного бюджету України на 2008 рік, поданий Кабінетом Міністрів України. Також ЯЦЕНЮК повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до ВР свій, альтернативний проект закону про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Спікер повідомив, що зараз відбудуться переговори з керівниками парламентських фракції і висловив сподівання, що за 30 хвилин Верховна Рада почне плідно працювати.