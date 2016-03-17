Порошенко пропонує ЄС ввести санкції проти причетних до ув'язнення Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської ради Дональдом Туском та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.

Порошенко висловив вдячність керівництву ЄС за позицію стосовно Савченко та інших політичних заручників, які незаконно утримуються в Росії.

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«Я передав лідерам ЄС так званий «список Савченко», який був ініційований мною та Європарламентом, і ми сподіваємося, що він буде розглянутий», - заявив Порошенко.

«Я пропоную, щоб цей список не був обмежений тільки випадком Савченко, щоб до нього були включені всі відповідальні в Росії до незаконного ув'язнення Сенцова, Кольченка і Афанасьєва та інших", - заявив Порошенко.