Коаліція дала згоду на розгляд питання про недовіру уряду Тимошенко

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та коаліція погодились на першочерговий розгляд у Верховній Раді проекту резолюції щодо висловлення недовіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив після наради з керівниками фракцій голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Прем’єр-міністр і коаліція погодились на те, щоб резолюція недовіри розглядалась першим питанням», - сказав він.

Одразу після цього, за словами спікера, парламент розглядатиме проект змін до держбюджету та Календарний план роботи ВР.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що питання про спосіб голосування за проект резолюції щодо недовіри уряду обговорюватиметься до початку пленарного засідання о 12.00.

Крім того, голова ВР повідомив, що запропонує депутатам від фракції Партії регіонів внести на заміну існуючого проекту постанови про відповідальність уряду на саме резолюцію недовіри, щоб це відповідало Регламенту ВР.

«Є постанова про відповідальність, а потрібна постанова про резолюцію недовіри Кабінету міністрів, як свого часу був відправлений у відставку Віктор Андрійович ЮЩЕНКО (з посади прем’єра - УНІАН)», - сказав він.

Голова ВР також повідомив, що об 11.45 відбудеться ще одне засідання лідерів фракцій.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про відповідальність Кабінету Міністрів України”, внесений народними депутатами з фракції Партії регіонів. Проектом постанови передбачено прийняти резолюцію про недовіру Кабінету Міністрів.

На першочерговому розгляді цього документу цього пленарного тижня наполягала фракція Партії регіонів.

Натомість фракція Блоку Юлії Тимошенко блокувала трибуну парламенту з вимогами в першу чергу розглянути проект змін до держбюджету.