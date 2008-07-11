Яценюк: коли ви вже наблокуєтеся?

ВР сьогодні розгляне питання про відповідальність Кабінету Міністрів. Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вже з’явилася у сесійному залі.

Спікер ВР Арсеній Яценюк, оголошуючи початок роботи, зауважив, що вчергове побачив "короткочасне блокування трибуни". "Коли ви вже наблокуєтеся?", - запитав спікер. У сесійному залі ВР оголошено порядок денний на сьогодні. Питання відповідальності Кабміну стоїть перед ухваленням закону про зміни до держбюджету-2008.