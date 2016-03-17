Рада перейменувала близько 150 населених пунктів, місто Орджонікідзе - на Покров

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат з 286 зареєстрованих у сесійній залі.

У цілому, законом перейменовується близько 150 населених пунктів. Зокрема, місто Орджонікідзе Дніпропетровської області отримало назву Покров.

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Перейменування здійснюється згідно із законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", враховуючи пропозиції, подані органами місцевого самоврядування, та рекомендації Українського інституту національної пам’яті.

Повний список перейменованих населених пунктів можна переглянути тут у розділі "Текст законопроекту та супровідні документи".