Рада перейменувала близько 150 населених пунктів, місто Орджонікідзе - на Покров
Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування окремих населених пунктів (№4084).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат з 286 зареєстрованих у сесійній залі.
У цілому, законом перейменовується близько 150 населених пунктів. Зокрема, місто Орджонікідзе Дніпропетровської області отримало назву Покров.
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Перейменування здійснюється згідно із законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", враховуючи пропозиції, подані органами місцевого самоврядування, та рекомендації Українського інституту національної пам’яті.
Повний список перейменованих населених пунктів можна переглянути тут у розділі "Текст законопроекту та супровідні документи".