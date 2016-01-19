Кіровоградська міськрада просить ВР відтермінувати перейменування міста
Кіровоградська міськрада просить Верховну Раду України відтермінувати перейменування міста.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийнято сьогодні під час сесії міськради.
Депутати розглянули лист від Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування про перейменування Кіровограда в Інгульськ. Під час розгляду цього питання виступили науковці та громадські активісти. Одні вимагали відтермінувати перейменування міста, а інші – вибрати для Кіровограда українську назву. Після невеликої дискусії депутати прийняли рішення.
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У тексті звернення йдеться, що депутати звертаються до Верховної Ради України з проханням відтермінувати перейменування Кіровограда до прийняття закону про місцевий референдум. Другим пунктом висловили незгоду з варіантом назви для міста, яку обрав Комітет ВРУ — Інгульськ. Міський голова особисто пообіцяв передати текст звернення у Парламент та комітети ВР.
Як повідомляв УНІАН, Кіровоградська міська рада запропонувала Верховній Раді 7 варіантів нової назви міста для його перейменування у рамках декомунізації: Єлисаветград, Кропивницьк, Златопіль, Благомир, Інгульськ, Козацьк та Ексампей.
Комітет ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування прийняв рішення про перейменуванні Кіровограда в Інгульськ.
У місті регулярно по неділях проходять мітинги, як прихильників назви української назви міста - Інгульськ, так і повернення назви Єлисаветград.
Довідка УНІАН. Кіровоград розташований на річці Інгул, адміністративний центр Кіровоградської області, центр Кіровоградського району. До 1924 року місто мало назву Єлисаветград, у 1924-1934 роках – Зінов’євськ, у 1934-1939 роках – Кірове. 10 січня 1939 року місто перейменували на Кіровоград на честь радянського політичного діяча Сергія Кірова, який за життя ніколи у ньому не був і жодним чином із ним не пов'язаний.