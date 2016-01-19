Кіровоградська міськрада просить ВР відтермінувати перейменування міста

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийнято сьогодні під час сесії міськради.

Депутати розглянули лист від Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування про перейменування Кіровограда в Інгульськ. Під час розгляду цього питання виступили науковці та громадські активісти. Одні вимагали відтермінувати перейменування міста, а інші – вибрати для Кіровограда українську назву. Після невеликої дискусії депутати прийняли рішення.

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У тексті звернення йдеться, що депутати звертаються до Верховної Ради України з проханням відтермінувати перейменування Кіровограда до прийняття закону про місцевий референдум. Другим пунктом висловили незгоду з варіантом назви для міста, яку обрав Комітет ВРУ — Інгульськ. Міський голова особисто пообіцяв передати текст звернення у Парламент та комітети ВР.

Як повідомляв УНІАН, Кіровоградська міська рада запропонувала Верховній Раді 7 варіантів нової назви міста для його перейменування у рамках декомунізації: Єлисаветград, Кропивницьк, Златопіль, Благомир, Інгульськ, Козацьк та Ексампей.

Комітет ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування прийняв рішення про перейменуванні Кіровограда в Інгульськ.

У місті регулярно по неділях проходять мітинги, як прихильників назви української назви міста - Інгульськ, так і повернення назви Єлисаветград.

Довідка УНІАН. Кіровоград розташований на річці Інгул, адміністративний центр Кіровоградської області, центр Кіровоградського району. До 1924 року місто мало назву Єлисаветград, у 1924-1934 роках – Зінов’євськ, у 1934-1939 роках – Кірове. 10 січня 1939 року місто перейменували на Кіровоград на честь радянського політичного діяча Сергія Кірова, який за життя ніколи у ньому не був і жодним чином із ним не пов'язаний.