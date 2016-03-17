У МЗС РФ заявили послам ЄС про неприпустимість "тиску на суд" у справі Савченко

Про це УНІАН повідомили в МЗС Росії за підсумками зустрічі з акредитованими в Москві дипломатами представництва Європейського Союзу та посольств його окремих країн-членів.

«Окремо відзначили неприпустимість спроб чинити тиск на російську судову владу в контексті справи Н.Савченко, що суперечить загальновизнаному демократичному принципу верховенства права», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, з російської сторони, зокрема, було висловлено «здивування відсутністю належної реакції Євросоюзу на напади на посольство і генеральні консульства Росії в Україні, що мали місце на початку березня».

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У МЗС РФ закликали ЄС більш серйозно вплинути на Київ, щоб, нарешті, з'явилися результати в розслідуванні резонансних випадків правового свавілля, включаючи «справу снайперів», трагедію в Одесі, вбивство журналіста Олеся Бузини».

Як повідомляв УНІАН, 13 червня 2015 року в Ростові-на-Дону «організована група невідомих влаштувала погром Генерального консульства України в РФ. «Вночі, близько 00.50, кілька десятків людей влаштували погром нашого консульства – розбито 17 вікон, зірвано табличку консульства. В диппредставництво кидали цеглини, яйця, помідори й сміття, будівлю облито зеленкою», - сказав тоді український консул Олександр Ковтун. За його словами, судячи з пошкоджень будівлі, нападники використовували біти та палиці.

Ковтун наголосив, що на консульство напала організована група людей у масках, причому вони прибули з центральної частини міста, де розташовано управління ФСБ РФ і поліції. Ковтун зазначив, що відразу після нападу до консульства прибули російські журналісти.

6 березня 2016 року близько 200 радикалів закидали яйцями Посольство України в Москві під гасла «Вон из нашего Киева» и «Киев - русских город».

8 березня 2016 року чотирьох радикалів організації «Інша Росія» затримали біля консульства України на вулиці Бонч-Бруєвича в Санкт-Петербурзі після того, як вони закидали його яйцями й запаленими фаєрами.