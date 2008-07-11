ВР розпочала розгляд питання щодо відповідальності Кабіну

Верховна Рада України розпочала розгляд питання щодо відповідальності Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що відповідно до ст. 87 Конституції України було подано 150 підписів народних депутатів, членів фракції Партії регіонів, необхідних для розгляду питання щодо відповідальності Кабінету міністрів і прийняття резолюції недовіри йому.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що це питання має розглядатися не пізніше, ніж через 10 днів після внесення відповідних підписів.

Голова ВР зазначив, що з цього питання спочатку виступить представник ініціативної групи. Він матиме на виступ 45 хвилин, після чого народні депутати України матимуть змогу задати йому запитання. На відповіді також відведено 45 хвилин. Після цього передбачається 15-хвилинний виступ прем’єр-міністра України і запитання до неї депутатів – теж протягом 15 хвилин. Після цього відбудеться голосування.