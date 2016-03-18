У Порошенка впевнені, що зараз дострокові парламентські вибори можуть увергнути Україну в хаос

Глава Адміністрації президента України Борис Ложкін вважає, що дострокові парламентські вибори зараз не на часі та можуть увергнути країну в хаос.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після презентації своєї книги «Четверта Республіка. Чому Європі потрібна Україна, а Україні Європа».

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«Ми вважаємо, що вибори зараз можуть увергнути країну в хаос, що абсолютно не на часі», - сказав Ложкін.

Коментуючи зауваження журналіста про те, що, згідно з останнім соцопитуванням Київського міжнародного інституту соціології, більше половини громадян виступають за проведення дострокових виборів до ВР, Ложкін зазначив, що до цього було оприлюднено результати опитування, за яким більшість населення не хоче виборів.

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть все-таки відбутися дострокові парламентські вибори, незважаючи на те, що президент Петро Порошенко сказав, що їх не буде, Він відповів: «Я теж так думаю».

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Порошенко заявив, що в Україні не відбудуться дострокові вибори до ВР, а парламентська коаліція буде в повному складі.

Він також висловив сподівання, що політичну кризу в Україні буде подолано до кінця місяця.

Довідка УНІАН. 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

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17 лютого фракція «Батьківщина» у зв'язку з провальним голосуванням за відставку Кабміну заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила також фракція «Об'єднання «Самопоміч».

22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра.

14 березня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко інформував, що президент розглядає кілька варіантів виходу з кризи.