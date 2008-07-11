Яценюк повів голів фракцій об'єднувати проекти Ющенка і Тимошенко

Після того, як депутати не змогли проголосувати ні урядовий ("за" 216 голосів), ні президентський ("за" 58 голосів) варіант Держбюджету, а потім відмовилися передати проект Кабміну на повторний розгляд в Бюджетний комітет і відмовилися переголосовувати ухвалення в першому читанні урядового законопроекту голова парламенту дав слово лідерам фракцій.

Вячеслав Кириленко висловив претензію до БЮТ за непідтримку президентського варіанту. Іван Кириленко відповів, що багато пропозицій президента враховані в варіанті Кабміну, тож БЮТ вважав це достатнім, щоб НУНС підтримав законопроект Тимошенко. Володимир Литвин попросив визначитися, скільки законопроектів повинні голосуватися.

Після цього Арсеній Яценюк запропонував зібратися у нього в кабінеті главам фракцій, міністрові фінансів та голові Бюджетного комітету і винести на голосування єдиний законопроект, врахувавши у варіанті Кабміну пропозиції Президента.

У парламенті оголошена перерва на півгодини.