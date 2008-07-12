Тимошенко сьогодні підпише угоду з молодіжним крилом БЮТ

12 липня, о 13.00 в «Українському домі» (вул. Хрещатик, 2) за участю прем’єр-міністра України, голови політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться ІІ конференція Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Загалом в роботі конференції візьмуть участь більше 100 делегатів і 300 запрошених, серед них - члени уряду, народні депутати фракції БЮТ, голови українських громадських організацій

Ю.ТИМОШЕНКО та народний депутат України, член парламентської фракції БЮТ Євген СУСЛОВ підпишуть угоду між «ВО «Батьківщина» та ВМГО «Батьківщина молода».

Відбудеться спільний брифінг Ю.ТИМОШЕНКО та Є.СУСЛОВА.

*** ВМГО «Батьківщина молода» - це громадське об’єднання молоді з усіх регіонів України. Зареєстровано Міністерством юстиції у червні 2007 року. Станом на 1 липня організація налічує понад 20 тис. членів віком від 15 до 35 років. «Батьківщина молода» є молодіжним рухом партії «ВО «Батьківщина» та Блоку Юлії Тимошенко.