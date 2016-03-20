БПП виступає за призначення Яресько прем’єром та пропонує 24 березня провести позачергове засідання ВР

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер.

«Я виключаю те, що Яценюк може залишитись прем’єр-міністром на третій рік. Мені здається, що і він сам і фракція «Народного фронту» вже усвідомила, що уряд фактично недієздатний і останні консультації відбуваються лише про те, який формат наступного уряду буде прийнято в парламенті», - заявив він.

«Перший варіант, який підтримує наша фракція, суспільство та наші західні партнери – це формат «технократичного» уряду на чолі з пані Яресько, яка може сформувати позапартійний уряд, котрий має зробити швидкий ривок у реформах, у першу чергу – у відстороненні олігархів та партійних бізнесменів від бюджетних монополій», - додав лідер фракції БПП.

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«На жаль, цей варіант не підтримується фракцією «Самопомочі», яка відмовляється входити в будь-яку коаліцію під будь-який уряд, включаючи ймовірного прем’єр-міністра Садового або ймовірного прем’єр-міністра Яресько», - сказав політик.

«Народний фронт» пропонує новий уряд з міністрами, яких подадуть фракції ВР. Це звичайно не дає гарантії швидких реформ, проте зміна прем’єр-міністра та зміна уряду є тим мінімумом, якого добивається наша фракція», - зауважив він.

За словами Луценка консультації про формування такого уряду зараз тривають щоденно і навіть що ночей.

«Можу висловити сподівання, наступного тижня, приблизно в четвер (24 березня - УНІАН) ми можемо провести позачергове засідання, на якому проголосуємо за нового прем’єра, новий уряд, за нову програму діяльності уряду і нарешті покінчимо з глибокою кризою, котру викликала бездіяльність чинного уряду на ключових напрямках його діяльності», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.

17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція «Об’єднання «Самопоміч».

22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра.

14 березня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко інформував, що президент розглядає три варіанти виходу з кризи: формування технократичного Кабінету міністрів на чолі з Наталією Яресько, політичного - на чолі з головою «Самопомочі» Андрієм Садовим, або Верховна Рада підтримає іншу кандидатуру.