БПП виступає за призначення Яресько прем’єром та пропонує 24 березня провести позачергове засідання ВР
Лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив, що БПП виступає за призначення міністра фінансів Наталії Яресько прем’єр-міністром та пропонує провести позачергове засідання Верховної Ради 24 березня, на якому відбудеться голосування за нового прем’єра та склад уряду.
Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер.
«Я виключаю те, що Яценюк може залишитись прем’єр-міністром на третій рік. Мені здається, що і він сам і фракція «Народного фронту» вже усвідомила, що уряд фактично недієздатний і останні консультації відбуваються лише про те, який формат наступного уряду буде прийнято в парламенті», - заявив він.
«Перший варіант, який підтримує наша фракція, суспільство та наші західні партнери – це формат «технократичного» уряду на чолі з пані Яресько, яка може сформувати позапартійний уряд, котрий має зробити швидкий ривок у реформах, у першу чергу – у відстороненні олігархів та партійних бізнесменів від бюджетних монополій», - додав лідер фракції БПП.
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«На жаль, цей варіант не підтримується фракцією «Самопомочі», яка відмовляється входити в будь-яку коаліцію під будь-який уряд, включаючи ймовірного прем’єр-міністра Садового або ймовірного прем’єр-міністра Яресько», - сказав політик.
«Народний фронт» пропонує новий уряд з міністрами, яких подадуть фракції ВР. Це звичайно не дає гарантії швидких реформ, проте зміна прем’єр-міністра та зміна уряду є тим мінімумом, якого добивається наша фракція», - зауважив він.
За словами Луценка консультації про формування такого уряду зараз тривають щоденно і навіть що ночей.
«Можу висловити сподівання, наступного тижня, приблизно в четвер (24 березня - УНІАН) ми можемо провести позачергове засідання, на якому проголосуємо за нового прем’єра, новий уряд, за нову програму діяльності уряду і нарешті покінчимо з глибокою кризою, котру викликала бездіяльність чинного уряду на ключових напрямках його діяльності», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.
17 лютого фракція «Батьківщина» у зв’язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила і фракція «Об’єднання «Самопоміч».
22 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відставку Яценюка з посади прем'єр-міністра.
14 березня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко інформував, що президент розглядає три варіанти виходу з кризи: формування технократичного Кабінету міністрів на чолі з Наталією Яресько, політичного - на чолі з головою «Самопомочі» Андрієм Садовим, або Верховна Рада підтримає іншу кандидатуру.