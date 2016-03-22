"Відродження" закликає парламент подолати вето президента на закон про фінансування ПТУ

Партія «Відродження» закликає парламент подолати вето президента на закон щодо повернення державного фінансування профтехосвіти.

Наступного пленарного тижня депутатська група «Партія «Відродження» вимагатиме поставити це питання першим у порядку денному.

Закон № 3830-3 був проголосований майже конституційною більшістю парламенту (297 голосів народних депутатів), а тому партія «Відродження» вважає, що Верховна Рада має потенціал, щоб подолати вето Глави Держави щодо цього закону.

Загалом, у партії «Відродження» вето президента відносно Закону № 3830-3 вважають необґрунтованим.

У партії заявляють, що можливості місцевих бюджетів, на які тепер перекладено фінансування ПТУ, обмежені: вони не здатні взяти на себе такі витрати, надто у час економічної кризи. Підкреслюється, що держава має допомогти, а не робити вигляд, що проблеми не існує.

У "Відродженні" кажуть, що якщо не відновити фінансування ПТУ з Державного Бюджету, це може призвести до руйнації цілої галузі освіти, а з часом стане причиною дефіциту робітничих кадрів на ринку праці, безробіття та збільшення соціальної напруги.

Зараз через відсутність фінансування ПТУ викладачі не отримують зарплати, учні – стипендій. А у двох ПТУ в місті Мукачеве за борги вже вимкнули газ. Відтак по всій країні відбуваються пікети працівників та учнів професійно-технічних навчальних закладів.

У зв’язку із цим партія «Відродження» звертається до голів парламентських фракцій об’єднатися для подолання вето Президента відносно Закону “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”.