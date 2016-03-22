Порошенко висловив співчуття сім’ям загиблих в результаті терактів у Брюсселі

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент висловив співчуття та слова підтримки від імені народу України та від себе особисто сім’ям загиблих і побажав якнайшвидшого одужання усім постраждалим у результаті терористичних актів, які сталися у вівторок у Брюсселі.

«Глибоко шокований терористичними актами, що сталися у Брюсселі та забрали життя мирних людей. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати тероризм, який представляє загрозу світового масштабу», - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.