Луценка хочуть ”спалити”?

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ пояснює призначення Юрія ЛУЦЕНКА міністром внутрішніх справ України бажанням політичних сил виключити його з розряду перспективних політиків.

Таку думку В.КАРАСЬОВ висловив кореспонденту УНІАН сьогодні в телефонному інтерв`ю.

«Багато політичних сил зацікавлені «спалити» ЛУЦЕНКА як перспективного самостійного політика. Працюючи в опозиції, після відходу з СПУ, який був продиктований поведінкою лідера Олександра МОРОЗА, ЛУЦЕНКО міг би розкрутитися», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Крім того, політолог вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО не зміг відмовитися від посади міністра, «тому що він хоче влади і вже не може без неї». «Показова його мовчазна згода. Тепер ЛУЦЕНКО пояснюватиме своє рішення тим, що його попросив Президент продовжити реформу правоохоронних органів», - пояснив В.КАРАСЬОВ.

На думку політолога, неоднорідність складу нового уряду «здатна викликати конфліктність». «В уряді присутні чужорідні вкраплення в особі міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА і міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА. Або їх переварять, а потім викинуть, або це викличе нові проблеми і конфлікти», - додав В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО під час представлення його колективу відомства запевнив прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, що працюватиме на цій посаді з метою «очистити суспільство від кримінального елементу».

«Я готовий працювати з тими ж цілями, з тією ж енергією, з якою починав працювати міністром рік тому», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, запевнивши при цьому, що «сачкувати, ховатися, перестраховуватися - ніколи не мав такої звички, і не матиму надалі”. Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що працюватиме чесно, відповідально перед суспільством. “Маю намір зробити найголовніше справу - очистити суспільство від кримінального елементу», - зазначив міністр.

Звертаючись до представників ЗМІ, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «призначення мене в уряд національного компромісу відбувалося в неоднозначних умовах, історію і причини такого рішення я поясню журналістам пізніше». (УНІАН: раніше Ю.ЛУЦЕНКО неодноразово заявляв, що не має наміру працювати в уряді В.ЯНУКОВИЧА).