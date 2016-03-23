"Партійна диктатура" у дії: 11 кандидатів у депутати Ради виключили із виборчого списку "Самопомочі"

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні Центрвиборчкому, яке провів голова комісії Михайло Охендовський.

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Зазначається, що до ЦВК надійшли витяг із протоколу VIII з’їзду політичної партії "Обʼєднання "Самопоміч" та рішення зазначеного з’їзду цієї партії про виключення кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Гаркуши В.П., Ялового А.І., Банаха І.Р., Кузьменка О.В., Шпака Г.В., Толкачова О.А., Шкільняка В.П., Солодовнікова Р.Є., Тара Ю.П., Міщенка В.В., Качура І.В. з виборчого списку Політичної партії "Обʼєднання "Самопоміч".

Відтак, ЦВК розглянула вказані документи і виключила з виборчого списку "Обʼєднання "Самопоміч" зазначених кандидатів у народні депутати, включених до нього відповідно під №№ 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 48, 53, 58, 59.