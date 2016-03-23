Голова СБУ назвав схожими ідеології "Ісламської держави" і "русского мира"
19:38, 23 березня 2016Політика
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Корінь ідеології "русского мира" і ІДІЛ, по суті, однаковий. Їх об'єднує нетерпимість і винятковість.
Грицак зазначив, що не чув про серйозні затримання спецслужбами РФ представників ИГИЛ / УНІАН
Про це заявив глава СБУ Василь Грицак під час спілкування з журналістами, передає телеканал "112 Україна".
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"Що ще цікаво: корінь ідеології ІДІЛ і "русского мира" однаковий за своєю суттю, тому, що їх об'єднує, і це наводить на певні думки. Це винятковість і нетерпимість. А далі - всі розумні, я думаю, додумаються, до чого я це кажу", - заявив Грицак.
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Крім того, Грицак зазначив, що не чув про серйозні затримання, арешти російськими спецслужбами представників ІДІЛ на території Росії.
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