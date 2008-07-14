У регіоналів не почули шелесту купюр в кишенях комуністів і литвинівців

Народний депутат України Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) заявляє про досить високу вірогідність того, що восени Верховна Рада повернеться до питання про відповідальність уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Говорячи про невдале голосування у ВР щодо резолюції недовіри уряду, Ю.МІРОШНИЧЕНКО наголосив, що «не провина опозиції в тому, що задекларована позиція наших колег по меншості в момент голосування була змінена». При цьому він зазначив, що на сьогодні опозиція в парламенті представлена Партією регіонів.

За його словами, якщо згадати події останнього тижня, то фракція БЮТ тоді заблокувала трибуну. «Цей крок мав, як ми тепер розуміємо, тактичні завдання, адже протягом цього періоду, напевно, йшли переговори з колегами по меншості і, напевно, їх у якийсь спосіб переконували, що голосувати за відставку уряду не варто», - зазначив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Він наголосив, що нинішня опозиція відрізняється від попередньої, в яку входив, зокрема, БЮТ. За його словами, Юлія ТИМОШЕНКО заявила б у сьогоднішній ситуації «про шелест купюр, про сотні мільярдів гривень, або сотні мільйонів доларів, які перейшли з однієї кишені в іншу». «Ми цього не заявили, ми поважаємо позицію наших колег по меншості», - додав він.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО підкреслив, що ті колеги по меншості, які не голосували щодо відповідальності уряду, «приймають на себе частину наслідків урядування цієї коаліції». Він наголосив, що перспектива повернення до цього питання восени «повністю залежить від уряду і коаліції». За його словами, якщо вони змінять «стиль роботи від популізму до реалізму, нарешті почнуть говорити правду» і зроблять все для роботи економіки в нормальному режимі, визначать об’єктивні макроекономічні показники, то «ми готові як опозиція контролювати владу».

В той же час Ю.МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що «вірогідність такого сценарію не висока». При цьому він додав, що «вірогідність того, що парламент повернеться до питання про відповідальність уряду восени, є дуже високою».

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада відмовилася висловити недовіру Кабінету міністрів України. За ухвалення відповідної постанови про відповідальність Кабінету міністрів проголосували 174 народні депутати з 256 зареєстрованих у сесійному залі. Проти – 32 народні депутати, один – утримався і 49 не голосували.

Зокрема, за недовіру уряду голосувала фракція Партії регіонів – 172 народні депутати, а також 2 депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”. Фракції БЮТ, КПУ і Блоку Литвина не дали жодного голосу.

***Стаття 87 Конституції України визначає, що питання про відповідальність Кабінету міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більш ніж один раз впродовж однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України або впродовж останньої сесії Верховної Ради України.