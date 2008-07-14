Росія прив'яже ціну на газ до ПДЧ для України - експерт

Керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН прогнозує, що договір про постачання в Україну природного газу в 2009 році, швидше за все, буде підписаний з Росією в грудні, після саміту НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.БОРОДІН сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Договір із Росією на 2009 рік підписуватиметься в грудні після саміту НАТО, і ціна залежатиме від підсумків цього саміту (чи приєднається Україна до Плану дій з членства в НАТО чи ні - УНІАН), - сказав К.БОРОДІН.

Також експерт прогнозує, що ціна на газ для України в 2009 році може зрости з 179,5 дол. за тисячу кубометрів до 450 дол.

За словами К.БОРОДІНА, середня ціна експортних контрактів «Газпрому» в другому кварталі становила 408-409 дол. за тисячу кубометрів, а прогнозна ціна до кінця 2008 року коливається в межах 500-600 дол.

При цьому він зазначив, що ціна на газ обчислюється за формулою, і вона прив`язана до цін на нафту. «Ціна барелі нафти множиться на коефіцієнт 4,4», - додав експерт. Тобто, якщо сьогодні ціна нафти становить близько 140 дол./бар., то ціна на газ в Європі буде в межах 600 дол. за тисячу кубометрів, а якщо підрахувати ціну для України, то необхідно відняти витрати на транспортування (приблизно 50 дол. за тисячу кубометрів), сказав К.БОРОДІН.