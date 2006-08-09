У Януковича немає антиамериканських настроїв

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що у прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА немає "проявів антиамериканських настроїв".

Про це посол повідомив журналістам під час зустрічі в Донецькому прес-клубі.

Кажучи про перспективи відносин США і України з урахуванням того, що президентська виборча кампанія 2004 року Віктора ЯНУКОВИЧА будувалася на антиамериканських настроях, В.ТЕЙЛОР зазначив: "У мене було декілька бесід із паном ЯНУКОВИЧЕМ. Під час наших зустрічей не було ніяких проявів антиамериканських настроїв".

Водночас, посол уточнив, що він все ж таки спитав думку В.ЯНУКОВИЧА щодо "повідомлень, що деякі члени Партії регіонів брали участь у відомих подіях у Феодосії".

"ЯНУКОВИЧ сказав мені, що так, це може бути правдою, але ті, хто брав участь у подіях у Феодосії, не є основною течією в партії", - зазначив В.ТЕЙЛОР.

Він також вважає, що його країна "буде здатна" співробітничати з новим урядом України.

"Я думаю, що США будуть здатні співробітничати з цим урядом. Є багато питань і багато проектів, які спільно можна реалізувати. І проектів, які можуть бути реалізовані на благо України", - додав В.ТЕЙЛОР.