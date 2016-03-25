Порошенко хоче, щоб його людина була прем'єр-міністром - Геращенко

Таку думку в ефірі телеканалу "1+1" висловив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко, передає ТСН.

"Його (президента) дії в останні 1,5 року були спрямовані на те, щоб "збити" команду "Народного фронту" і Арсенія Яценюка", - сказав Геращенко.

Нардеп заявив, що Яценюк не тримається за своє крісло і підтримує кандидатуру міністра фінансів Наталії Яресько.

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"Арсеній Яценюк не тримається за своє крісло. Він готовий піти, але просить, щоб запропонували програму розвитку країни. Яценюк сказав, що його повністю влаштовує кандидатура міністра фінансів Наталія Яресько", - сказав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, фракція “Блок Петра Порошенка” запропонувала кандидатуру нинішнього голови Верховної Ради Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України.