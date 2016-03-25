Торги за крісло прем’єра: У БПП розповіли про шанси Яресько та Гройсмана очолити Кабмін

Про таке в ефірі 5 каналу заявив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ігор Насалик.

За його словами, під час ради коаліції чотири фракції з п’яти також висловилися проти проведення дострокових парламентських виборів.

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«Три варіанти розглядалися на раді коаліції, яка відбулася. Перший - це йти на перевибори, і чотири фракції були проти, одна фракція утрималася. Друге - це підтримати безпосередньо чинного прем'єр-міністра і чотири фракції, крім «Народного фронту», були проти. І третє, те, що озвучили всі - що необхідна програма і під цю програму також готувати виконавців», - зазначив Насалик.

За його словами, кандидатуру Яресько на посаду нового прем’єра більшість депутатів не підтримує.

«Ми неодноразово розглядали і кандидатів як Яресько, так і, скажемо, Володимира Борисовича Гройсмана. Так, Яресько не підтримала більшість, нарахували, що не більше 170 депутатів, які готові підтримати кандидатуру Яресько. Володимир Борисович може набрати, скажімо, більшість, якщо ці чотири фракції, які зараз обговорюють структуру нової коаліції, зійдуться на програмі, підтримають цю програму і підтримають виконавця цієї програми», - сказав Насалик.