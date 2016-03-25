У Клімкіна не виключають, що кремлівську кліку чекає доля Караджича за військові злочини

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України вітає вирок МТКЮ, винесений Караджичу.

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«Рішення МТКЮ є свідченням того, що за будь-який злочин проти людяності, нехтування принципами міжнародного гуманітарного права настане покарання безвідносно до термінів вчинення таких злодіянь, а кожен злочинець рано чи пізно буде засуджений», - переконані в українському зовнішньополітичному відомстві.

У зв’язку з цим в МЗС на голосили, що невідворотність покарання мають добре усвідомлювати російські високопосадовці та представники т.зв. російського правосуддя, які відповідальні за організацію злочинів, вчинених в умовах агресії РФ проти України, у незаконній окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, вбивствах та тортурах на території Донбасу та Криму, переслідуваннях українських політичних в’язнів.

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Як повідомляв УНІАН, 24 березня МТКЮ визнав Караджича винним у злочинах проти людяності під час Боснійської війни у 1990-х і засудив до 40 років позбавлення волі.

Караджич був одним із політичних лідерів боснійських сербів під час війни 1992-1995 років у Боснії, яка забрала життя близько 100 тис. осіб.

Караджич був затриманий в Сербії в 2008 році після того, як 13 років переховувався від правосуддя.