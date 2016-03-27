У Кривому Розі проходять позачергові вибори мера

Голосування, як очікувалося, проводитиметься на 293 дільницях, загальна кількість виборців в місті – понад 500 тис. осіб. Громадський порядок у день виборів охороняють близько 2 тис. поліцейських. Станом на ранок неділі журналісти повідомляють про наявність у місті у день голосування прихованої агітації.

Читайте такожП'ятеро кандидатів у мери Кривого Рогу підписали меморандум про чесні вибори (документ)У позачергових виборах на посаду Криворізького міського голови беруть участь 15 кандидатів. За посаду Криворізького міського голови, зокрема, змагається чинний міський голова Юрій Вілкул, куратор 40-го батальйону територіальної оборони Микола Колесник (партія УКРОП), народний депутат Семен Семенченко (партія "Самопоміч").

За результатами другого туру виборів мера 15 листопада 2015 року Криворізький міськвиборчком оголосив переможцем представника Опозиційного блоку Вілкула.

Разом з тим кандидат від партії "Об’єднання «Самопоміч" Юрій Милобог заявив про фальсифікації й оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди відхилили його позови.

Після цього на вимогу партій "Самопоміч", УКРОП, громадськості 23 грудня 2015 року Верховна Рада проголосувала за законопроект, яким постановила провести повторні вибори на посаду мера Кривого Рогу 27 березня. 30 січня 2016 року президент Петро Порошенко підписав цей закон.