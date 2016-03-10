У виборах мера Кривого Рогу братимуть участь 15 кандидатів – міськвиборчком

Як повідомили УНІАН міській виборчій комісії, на своєму засіданні 9 березня міськвиборчком затвердив список кандидатів та форму виборчого бюлетеня.

За крісло Криворізького міського голови, зокрема, змагатимуться чинний міський голова Юрій Вілкул, народний депутат України Семен Семенченко (партія «Самопоміч»), куратор 40-го батальйону територіальної оборони Микола Колесник (партія УКРОП) та депутат міськради Світлана Сова (партія «Сила людей»).

Переважна більшість претендентів на посаду є відомі в Кривому Розі люди – громадські активісти та волонтери. 11 кандидатів є самовисуванцями.

Водночас, міськвиборчком відмовив двом кандидатам, які подали документи, у реєстрації. Як повідомили УНІАН у міськвиборчкомі, Едуард Комар не вніс необхідну грошову заставу у розмірі 28 354 гривні, а Вікторії Шиловій, яка представляла Соціальну партію, відмовлено, оскільки зазначена партія офіційно не зареєстрована в Україні.

Станом на 1 лютого 2016 році в Кривому Розі до списків внесено 514 407 виборців.

Читайте такожЦВК не очікує рішення КС щодо Кривого Рогу до 27 березня, так що вибори відбудуться - Охендовський

Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада 2015 року, оголосив переможцем представника «Опозиційного блоку» Юрія Вілкула. За інформацією на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник «Самопомочі» Юрій Милобог - 88 457 голосів (48,83%).

Останній заявив про фальсифікації й оскаржив оголошені результати виборів у судах, однак суди відхилили його позови.

Фракція «Самопоміч» у Верховній Раді вимагала призначити нові вибори мера Кривого Рогу, зокрема блокуючи трибуну парламенту. 23 грудня ВР ухвалила закон про проведення 27 березня 2016 року позачергових виборів Криворізького міського голови.