Україна продовжить протидіяти агресії РФ і розраховує на підтримку партнерів – МЗС

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) з нагоди другої річниці схвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН "Територіальна цілісність України". "Два роки тому переконливою більшістю голосів Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй було схвалено резолюцію «Територіальна цілісність України», якою підтверджується суверенітет, політична незалежність, єдність і територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. За ухвалення резолюції проголосували 100 країн, проти схвалення виступили 11 країн на чолі з Росією", - нагадується у заяві.

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В МЗС наголосили, що заклик до усіх держав відмовитися і утримуватися від дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності України, у тому числі будь-яких спроб змінити кордони України через погрозу силою або її застосування, або іншим незаконним шляхом, став черговим свідченням повної підтримки з боку міжнародного співтовариства України, яка стала жертвою військової агресії з боку Росії.

При цьому в українському зовнішньополітичному відомстві констатували, що навіть після цього чіткого вердикту міжнародної спільноти Росія не повернулася до права цивілізованих народів. Своєю незаконною окупацією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також військовим вторгненням на український Донбас Москва уперто продовжує порушувати міжнародне право.

Впродовж останніх двох років незаконної окупації тривають масштабні утиски Росією прав людини в Криму, в тому числі кримських татар - корінного народу Кримського півострова, нагадали в міністерстві.

"Україна здійснюватиме усі передбачені міжнародним правом кроки для протидії агресії з боку Росії, відновлення своєї територіальної цілісності та відшкодування завданих протиправними діями збитків. Резолюція Генеральної асамблеї ООН залишається ключовим інструментом для деокупації Криму, й Україна розраховує на подальшу підтримку з боку міжнародного співтовариства у справі відновлення територіальної цілісності нашої держави в рамках її міжнародно визнаних кордонів", - заявили в МЗС.