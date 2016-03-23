В окупованому Судаку близько сотні озброєних силовиків приїхали зносити будинки кримських татар (відео)

Про це Крим.Реалії розповів перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

«Там знаходилося близько 100 представників правоохоронців, половина з них була озброєна. Це представники "Омону", поліції, ФСБ. Як мінімум, 2 "Камази". Екіпіровані, тобто, чекали чогось. Нічого не відбувалося. Була велика група кримських татар. Теж в такій кількості, може більше», - розповів він.

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За його словами, ці будинки побудовані багато років тому і, дійсно, не мали дозвільних документів. При цьому Джелял підкреслив, що така ситуація характерна для всього Криму і стосується не тільки кримських татар.

«Я не знаю, чи намагалися їх (будинки) узаконити за останні два роки, але більшість сходиться на тому, зокрема, те, що стосується Ільвера Аметова (голова Судацького регіонального Меджлісу, власник об'єкта, який «потрапив під знесення»), йому неодноразово пропонували співпрацювати з чинною владою і тими політичними силами серед кримських татар, яким влада довіряє, скажімо так. Він відмовився і сказав, що у нього є свої переконання і свої погляди на те, що відбувалося і відбувається сьогодні. В результаті чого у нього, власне, і виникають неприємності», - зазначив перший заступник голови Меджлісу.

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Він також сказав, що за його даними, деякі з власників тієї власності, яку хочуть знести, поїхали зустрітися з "віце-прем'єр-міністром" окупаційної влади Криму Русланом Бальбеком.

На даний момент немає інформації про те, чи відбулася така зустріч, а також будь-які офіційні коментарі російської влади і силових відомств Криму, відсутні.

Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров у Судаку повідомив, що в даний час російські силовики поїхали, розійшлися і присутні понад 150 кримських татар. Правозахисник не зміг спрогнозувати подальший розвиток ситуації, зазначивши, що «Росія непередбачувана».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

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