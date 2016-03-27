У Кривому Розі працюють всі 293 дільниці для голосування на позачергових виборах мера

Про це кореспондента УНІАН повідомили у міській виборчій комісії.

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Головний претендент на посаду мера, чинний міський голова Юрій Вілкул після голосування на виборчій дільниці висловив сподівання, що вибори пройдуть в один тур.

Як повідомляв УНІАН, громадський порядок у місті під час позачергових виборів мера забезпечують 2 тис. правоохоронців.

За перебігом голосування спостерігають понад 2,1 тис. офіційно зареєстрованих спостерігачів. При цьому КВУ прогнозує низьку явку виборців.