"Такого ще не було, щоб прокурор організовував мітинг": у ГПУ обіцяють відреагувати на вимогу звільнити Сакварелідзе

У Генеральній прокуратурі України обіцяють відреагувати на лист регіональних прокурорів щодо відповідності перебування на посаді заступника генерального прокурора, прокурора Одеської області Давіда Сакварелідзе, який начебто порушив закон, організувавши 25 березня мітинг під будівлею відомства на знак протесту проти звільнення кількох працівників зі своєї команди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко.

Читайте також"Колективний донос": Сакварелідзе прокоментував лист нардепів від Одеської області з вимогою звільнити його

"Лист буде вивчено. Я думаю, на наступному тижні буде певна реакція з боку Генеральної прокуратури. Такого ще не було, щоб прокурор організовував мітинг. Ми - за реформування правоохоронних органів, але мітингування - це виключено", - сказав Куценко.

За його словами, прокурори із так званої "команди Сакварелідзе" не звільнені, а лише виведені за штат у зв’язку із ліквідацією Управління з розслідування правопорушень і злочинів, вчинених прокурорами, і створенням Генеральної інспекції, яка у подальшому матиме такі самі функції. Цим фахівцям пропонують працевлаштування на інші посади, в тому числі - до цієї інспекції, на цю пропозицію пристали і були зараховані до штату 8 осіб - майже половина із загальної кількості.

Також Куценко спростував інформацію про наміри провести обшуки за місцем проживання прокурорів з "команди Сакварелідзе".

"Питання таке наразі не розглядається", - зазначив Куценко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 березня Сакварелідзе заявив, що звільнення слідчих у справі «діамантових прокурорів» тривають.

За його словами, семеро співробітників ГПУ, які займалися справою «діамантових прокурорів», вже отримали повідомлення про звільнення.

«Ще місяць тому вони всі були виведені поза штат, щоб паралізувати всю роботу нашого управління, щоб паралізувати суд з «діамантовим прокурорам». Усіх працівників, які брали участь у справі «діамантових прокурорів», сьогодні сповістили про звільнення», - заявив Сакварелідзе.

Того ж дня Куценко запевнив, що заяви Сакварелідзе щодо звільнень слідчих у справі «діамантових прокурорів» не відповідають дійсності.

25 березня на сайті ГПУ з’явився лист керівників регіональних прокуратур на адресу генерального прокурора Віктора Шокіна, в якому вони висловлюють «занепокоєння» «спробами дискредитувати органи прокуратури» з боку Сакварелідзе та вимагали його звільнення.

Читайте такожПід ГПУ вимагають відставки Шокіна через "чистки" серед слідчих у справі "діамантових прокурорів" (фото)

Довідка УНІАН. Колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця й екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

4 січня Генеральна прокуратура передала до суду провадження щодо так званих «діамантових прокурорів».