За попередніми підсумками виборів мером Кривого Рогу обраний Вілкул

Явка склала 55,88% від загальної кількості виборців, включених в списки, передає місцеве видання 0564.ua. Це на 20% вище, ніж під час другого туру виборів мера 15 листопада 2015 року.

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За Юрія Вілкула віддали свої голоси 73,09% виборців, тобто 209 406 криворіжців.

Таким чином, позачергові вибори криворізького міського голови відбулися за один тур.

Кандидат від "Самопомочі" Семен Семенченко набрав 10,74% голосів (30 777 осіб).

На третьому місці – Світлана Сова (партія "Сила людей") з результатом 4,6% (13 190 голосів).

На четвертому місці - кандидат від партії УКРОП Микола Колесник - 4,3% (12 315 голосів).

На п'ятому місці - представник "Народного контролю" Ігор Левицький – 2,58% (7 405 виборців).

Інші кандидати набрали менше 1%.