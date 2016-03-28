На окупованому Донбасі обладнання підприємств або порізано на металолом, або вивезено до РФ - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу в Краматорську.

«На окупованій території величезна кількість виробництв або порізана на металолом, або вивезена в РФ, їм (окупаційній владі - УНІАН) байдужа доля людей, де і як вони будуть працювати, їм байдуже, звідки виплачувати пенсії і таким чином утримувати соціальну інфраструктуру», - підкреслив Порошенко.

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