На окупованому Донбасі обладнання підприємств або порізано на металолом, або вивезено до РФ - Порошенко
16:06, 28 березня 2016Політика
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На окупованому Донбасі обладнання промислових підприємств або порізано на металолом, або вивезено в Росію.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу в Краматорську.
«На окупованій території величезна кількість виробництв або порізана на металолом, або вивезена в РФ, їм (окупаційній владі - УНІАН) байдужа доля людей, де і як вони будуть працювати, їм байдуже, звідки виплачувати пенсії і таким чином утримувати соціальну інфраструктуру», - підкреслив Порошенко.
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Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що в Росію вивезено обладнання понад 20 промислових гігантів Донбасу.
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