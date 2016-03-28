Фракція Радикальної партії завтра голосуватиме за відставку Шокіна - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Олег Ляшко журналістам перед зустріччю президента України Петра Порошенка з лідерами фракцій.

Відповідаючи на запитання журналістів чи буде фракція голосувати за відставку Шокіна, Ляшко зазначив: "Безумовно. Більше того, я вважаю, що ті, хто рекомендували Шокіна на посаду генерального прокурора мають солідарно разом з ним відповідати. Адже ми фактично втратили рік часу, імітуючи реформи прокуратури, судів".

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент Петро Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

В парламенті зараз зареєстровано проект постанови №4122 про надання згоди на звільнення Шокіна з посади генпрокурора.

29 березня о 10:30 у Раді планується розгляд питання про відставку Шокіна з посади генпрокурора.

Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.