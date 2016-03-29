"Батьківщина" підтримала програму співпраці з МВФ - депутат

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, виступаючи з парламентської трибуни.

"Ми вітаємо рішення фракції "Батьківщина" повернутись і виконувати програму МВФ", - сказав він.

"Вважаємо це свідченням підтримки програми дій цього уряду і підтримки наступного уряду в кроках реформ, узгоджених з МВФ та нашими західними партнерами", - наголосив Бурбак.

Як відомо, сьогодні о 12:00 мають відбутися установчі збори коаліції, ініційовані фракцією "Народний фронт", за участі фракцій "Блок Петра Порошенка" і "Батьківщини".