"Народний фронт": Аваков і Петренко мають залишитися в уряді

Про це народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявив у коментарі журналістам, повідомляє прес-служба політсили.

"Народний фронт" висунув до уряду Арсенія Яценюка міністра МВС Арсена Авакова та міністра юстиції Павла Петренка. Якщо ви подивитеся відгуки міжнародних організацій, оцінки громадських організацій, то ті реформи і зміни, що були проведені в цих двох міністерствах, - вони є лідерами. Тому, незважаючи на різного роду інформаційний шум і замовні провокації, міністри мають працювати далі", - сказав Геращенко.

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Він також зазначив, що парламентські фракції і народні депутати мають офіційно назвати своїх кандидатів на міністерські посади та вести предметні дискусії про цих людей, а не шукати різноманітні "схеми уряду" в інтернеті.

"Якщо у наших політичних партнерів є кандидати, їх треба назвати, провести кастинг і порівняти. На жаль, у нас робиться інакше: в ЗМІ викидається якесь прізвище і починається, вибачте, його обсмоктування. Поки нема офіційної заяви БПП про підтримку того чи іншого кандидата в міністри, я вважаю, що будь-які розмови є пустим стрясанням повітря", - наголосив депутат.

"Наша фракція стояла і стоїть на позиції, що Арсен Аваков і Павло Петренко мають лишатися в уряді і продовжувати реформи", - резюмував Геращенко.

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