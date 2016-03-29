"Народний фронт": Аваков і Петренко мають залишитися в уряді
Парламентська фракція "Народний фронт" наполягає на тому, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр юстиції Павло Петренко при формуванні нового Кабінету міністрів мають залишитися на своїх посадах.
Про це народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко заявив у коментарі журналістам, повідомляє прес-служба політсили.
"Народний фронт" висунув до уряду Арсенія Яценюка міністра МВС Арсена Авакова та міністра юстиції Павла Петренка. Якщо ви подивитеся відгуки міжнародних організацій, оцінки громадських організацій, то ті реформи і зміни, що були проведені в цих двох міністерствах, - вони є лідерами. Тому, незважаючи на різного роду інформаційний шум і замовні провокації, міністри мають працювати далі", - сказав Геращенко.
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Він також зазначив, що парламентські фракції і народні депутати мають офіційно назвати своїх кандидатів на міністерські посади та вести предметні дискусії про цих людей, а не шукати різноманітні "схеми уряду" в інтернеті.
"Якщо у наших політичних партнерів є кандидати, їх треба назвати, провести кастинг і порівняти. На жаль, у нас робиться інакше: в ЗМІ викидається якесь прізвище і починається, вибачте, його обсмоктування. Поки нема офіційної заяви БПП про підтримку того чи іншого кандидата в міністри, я вважаю, що будь-які розмови є пустим стрясанням повітря", - наголосив депутат.
"Наша фракція стояла і стоїть на позиції, що Арсен Аваков і Павло Петренко мають лишатися в уряді і продовжувати реформи", - резюмував Геращенко.
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