Обов'язки генпрокурора після звільнення Шокіна виконуватиме його перший заступник

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко заявив сьогодні на брифінгу.

Читайте такожСакварелідзе назвав заяву депутатів приводом для його звільнення

"Сьогодні Верховна Рада України надала згоду на звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна. Саме на звільнення, не відсторонення, не висловлення недовіри, відбувся розгляд його добровільної заяви про звільнення. Верховна Рада своє слово сказала, тобто підтримала заяву Віктора Шокіна. Після завершення процедурних моментів, пов'язаних із сьогоднішнім рішенням парламенту, відповідно до частини 3 статті 9 закону України "Про прокуратуру", обов'язки генерального прокурора України буде виконувати перший заступник генерального прокурора Севрук Юрій Григорович", - заявив Куценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Шокіна президентом України Петром Порошенком з посади генерального прокурора.