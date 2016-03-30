У профільному комітеті Ради підтримали подання на затримання й арешт одеського судді-стрілка Бурана

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член цього комітету народний депутат Олександр Черненко.

"Щойно на засіданні Комітету з питань правової політики і правосуддя підтримали подання про згоду на затримання та арешт одеського судді-стрілка Олексія Бурана. Слово за ВР", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня детективи Національного антикорупційного бюро і поліція викрили одного із суддів Малиновського районного суду Одеси на отриманні 500 тис. грн. хабара.

За даними прес-центру НАБУ, гроші суддя вимагав через посередника для винесення судового рішення у цивільній справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на ураження. Після чого кинув зброю і втік з місця події.

За даним фактом НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).