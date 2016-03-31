На Банковій розповіли, чому замість Яресько у прем'єри зараз іде Гройсман

На сьогодні, незважаючи на активно обговорювану кандидатуру Наталії Яресько, "робочою" версією є формування нового уряду на чолі з Володимиром Гройсманом. Глава Адміністрації президента Борис Ложкін в інтерв'ю виданню "Новое время" розповів про переговори в Раді, які передували такій зміні.

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"На жаль, кандидатура Наталії Яресько, яка була рекомендована БПП в якості прем'єра, не була підтримана — спочатку партією "Самопоміч", якій було запропоновано зайти в коаліцію під прем'єра Яресько. Хоча вони готові були голосувати, але не входити в коаліцію. "Самопоміч" і під уряд Гройсмана не готова йти в коаліцію. Після того як "Самопоміч" відмовилася, була ідея з Садовим в якості прем'єра. Він теж відмовився, мотивуючи це маленьким розміром фракції, на яку він міг би спиратися. Версія, яка на сьогодні є робочою,— це потенційний уряд на чолі із Гройсманом", - пояснив Ложкін.

Він додав, що без "Самопомочі" голосів на уряд Яресько не вистачає: "Тому що Олег Ляшко не був готовий заходити в коаліцію, Юля Тимошенко теж. В принципі, для будь-якого уряду на сьогоднішній день потрібні три фракції. БПП, НФ і хтось ще. Президент готовий підтримати уряд Яресько".

За словами глави АП, технократичні уряди, як правило, працюють до року: "І, як правило, після них проходять дострокові вибори. Вони з'являються тоді, коли немає консолідації в парламенті, коли політичні партії не можуть створити коаліцію, але при цьому не готові йти на вибори прямо зараз".

Нагадаємо, пропозицію про висунення Гройсмана на посаду прем'єра 25 березня підтримав з'їзд партії БПП "Солідарність".

Повну версію інтерв'ю з Борисом Ложкіним читайте у свіжому номері журналу "Новое время".