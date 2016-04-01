Порошенко закликав Пан Гі Муна призначити доповідача з розслідування фактів катування українців у РФ

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, зустріч Порошенка і Пан Гі Муна відбулася у Вашингтоні.

Також співрозмовники приділили особливу увагу питанню захисту прав людини на тимчасово окупованих українських територіях, а також всіх незаконно утримуваних в РФ українців, в тому числі льотчиці Надії Савченко.

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"Савченко повинна бути звільнена. Це частина Мінських домовленостей", - заявив Пан Гі Мун, зазначивши, що Мінські угоди повинні бути виконані повністю.

У цьому контексті було наголошено на необхідності активізації зусиль міжнародного співтовариства з метою забезпечення негайного і безумовного звільнення всіх українських політичних в'язнів та пошуку зниклих безвісти.