Порошенко обговорив з Міністром фінансів США прогрес України на шляху реформ

ро це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко відзначив роль США як стратегічного партнера України, в тому числі у питаннях програм фінансування МВФ і забезпечення фінансової і економічної стабільності України.

Глава держави докладно поінформував про хід реформ в Україні, зокрема у контексті протидії корупції, та запевнив, що Україна міцно стала на шлях внутрішніх трансформацій.

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Джейкоб Лью відзначив прогрес, якого вдалося досягти у реформуванні України, та наголосив на важливості подальшої відданості курсу реформ.