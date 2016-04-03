У Лаврова своєрідно відреагували на статтю New York Times про Україну

Так, на своїй сторінці у Facebook вона запропонувала Києву вимагати внесення видання у санкційний список.

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"Тепер Києву залишилося вимагати включення New York Times в який-небудь санкційний список. Краще американський. Чи вже?", - написала вона.

ЗМІ:"1 квітня в газеті New York Times вийшла стаття, автори якої назвали Україну корумпованим болотом, а самого гл... Опубліковано Maria Zakharova2 квітня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Порошенко заявив, що стаття у виданні The New York Times, де йшлося про необхідність терміново призначити нового генпрокурора і розпочати справжню боротьбу з корупцією, є елементом "гібридної війни" з дискредитації України.

Нагадаємо, у матеріалі йшлося про те, що якщо президент Петро Порошенко і парламент не погодиться призначити реальних бійців з корупцією і впровадити серйозну судову реформу, ситуація з корупцією не зміниться.