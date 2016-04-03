Порошенко про вибори на окупованому Донбасі: вже є узгоджена концепція законодавства

Президент України Петро Порошенко заявляє, що вже є узгоджена концепція законодавства про вибори на тимчасово окупованій частині Донбасу.

Про це він повідомив під час інтерв'ю українським телеканалам.

«У нас є фактично узгоджена концепція виборчого законодавства, яке повинно відповідати українському законодавству та критеріям БДІПЛ ОБСЄ», - заявив президент.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко назвав умови, за яких можливе проведення виборів на окупованому Донбасі, серед яких - реалізація Росією положень Мінських домовленостей, що стосуються безпеки, розгортання поліцейської місії ОБСЄ і відновлення контролю України над кордоном на Донбасі.