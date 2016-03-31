Порошенко назвав умови, за яких можливі вибори на окупованому Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

«Україна, як і раніше, віддана повній реалізації Мінських домовленостей», - заявив він.

За словами Порошенка Мінські домовленості це наразі єдиний варіант для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ми зацікавлені у розблокуванні політичного процесу і проведенні місцевих виборів в Донбасі», - заявив президент, проте за його словами це можливе тільки, якщо Росія реалізує безпекові положення Мінських домовленостей.

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«Вільні та чесні вибори означають, те що вибори мають відбутись чесно та вільно, ми не можемо визнати легітимною окупацію Донбасу через фарсові вибори або вибори в російському розумінні «вільних та чесних», що не мають нічого спільного з демократичними стандартами», - заявив президент, додавши, що вибори на Донбасі мають бути визнані усім світом.

Порошенко також зазначив, що вибори на Донбасі можливі «якщо міжнародні посередники розгорнуть розширену поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі в цілях забезпечення безпеки в перехідний період до, під час і після виборів».

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За його словами неможливо собі уявити виборчу кампанію з тисячами російських військових на вулицях. «Усі розуміють, що на окупованих територіях не існують незалежні ЗМІ, не існує незалежної виборчої комісії та понад 1,7 млн. людей, які виїхали з Донбасу не мають права голосувати», - додав президент.

Крім того ще однією умовою для проведення виборів Порошенко назвав «початок роботи з відновлення контролю України над кордоном (на Донбасі – УНІАН), що є надзвичайно важливою умовою для вільних та чесних виборів», - додав він.