Порошенко назвав умови, за яких можливі вибори на окупованому Донбасі
Президент України Петро Порошенко назвав умови, за яких можливе проведення виборів на окупованому Донбасі, серед яких – реалізація Росією безпекових положень Мінських домовленостей, розгортання поліцейської місії ОБСЄ та відновлення контролю України над кордоном на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.
«Україна, як і раніше, віддана повній реалізації Мінських домовленостей», - заявив він.
За словами Порошенка Мінські домовленості це наразі єдиний варіант для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
«Ми зацікавлені у розблокуванні політичного процесу і проведенні місцевих виборів в Донбасі», - заявив президент, проте за його словами це можливе тільки, якщо Росія реалізує безпекові положення Мінських домовленостей.
Читайте такожКремль повністю керує тимчасово окупованим Донбасом, що підтверджує провал Мінських угод - Bild
«Вільні та чесні вибори означають, те що вибори мають відбутись чесно та вільно, ми не можемо визнати легітимною окупацію Донбасу через фарсові вибори або вибори в російському розумінні «вільних та чесних», що не мають нічого спільного з демократичними стандартами», - заявив президент, додавши, що вибори на Донбасі мають бути визнані усім світом.
Порошенко також зазначив, що вибори на Донбасі можливі «якщо міжнародні посередники розгорнуть розширену поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі в цілях забезпечення безпеки в перехідний період до, під час і після виборів».
Читайте такожПорошенко заявляє про готовність до виборів на окупованому Донбасі після взяття кордону міжнародними силами
За його словами неможливо собі уявити виборчу кампанію з тисячами російських військових на вулицях. «Усі розуміють, що на окупованих територіях не існують незалежні ЗМІ, не існує незалежної виборчої комісії та понад 1,7 млн. людей, які виїхали з Донбасу не мають права голосувати», - додав президент.
Крім того ще однією умовою для проведення виборів Порошенко назвав «початок роботи з відновлення контролю України над кордоном (на Донбасі – УНІАН), що є надзвичайно важливою умовою для вільних та чесних виборів», - додав він.