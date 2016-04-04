Порошенко: країни-гаранти Будапештського меморандуму підтримують відновлення територіальної цілісності України

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю українським телеканалам, інформуючи про свою участь у Саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні, що відбувся цього тижня.

«Я вважаю, що це був надзвичайно важливий саміт, в якому брали участь більше 50 керівників держав та урядів», - заявив він.

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За словами президента, Саміт з ядерної безпеки – «це був ще один привід нагадати світові про той внесок, який Україна зробила в програму нерозповсюдження (ядерної зброї - УНІАН), і те, що в 1994 році Україна добровільно позбавилася третього в світі ядерного арсеналу, і нагадати країнам-гарантам Будапештського меморандуму і країнам, які підтримують Україну, наскільки зараз важливо забезпечити відновлення територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, включаючи відновлення українського суверенітету на Донбасі та в Криму, і ці позиції були твердо підтримані», - додав президент.

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Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною арсеналу ядерної зброї в світі.

Після цього у 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.