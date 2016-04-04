Гриценко заявляє, що дав свідчення проти 11 вищих посадових осіб України у справі про здачу Криму й Донбасу

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Відкрито кримінальне провадження за фактом тих подій, які відбулися - по окупації Криму і здачі частини Донбасу. Я дав свої свідчення, які вважаю абсолютно безперечними, проти 11 вищих посадових осіб, найвищих. Це ті люди, які були і є на Банковій, на Грушевського, на Командарма Каменєва, на Різницькій, на Повітрофлотському проспекті - і в цивільному, і в погонах. Їх відповідальність за тими статтями, де буде покарання від 12 до 15 років", - сказав Гриценко.

У той же час він зазначив, що не сподівається, "що за нинішньої влади їх посадять".

"Тому що півтора роки тому, коли Порошенко став президентом, я йому виклав і записав у блокнот, кого, на мій погляд, треба негайно заарештувати і притягнути до відповідальності і за що саме. Тим не менш, він цього не зробив, а деяких, наприклад, як Турчинова, призначив на високий пост секретаря РНБО. А Турчинов повинен сидіти за цей час через Крим. Так само, як і Яценюка давно вже треба було заарештувати - за багатьма показниками", - заявив він.

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Нагадаємо, на початку лютого головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо бездіяльності, не виконання службових обов'язків і дезертирства під час процесу окупації Росією частини території України був допитаний ряд колишніх посадових осіб, які в той час виконували державні функції.

"Розслідується єдине кримінальне провадження, де розслідуються події починаючи з 24 лютого 2014 року до підписання перших Мінських угод (5 вересня 2014 року - УНІАН). Допитані члени уряду, РНБО — люди, які виконували управлінські повноваження і брали державні рішення", - сказав він.

За його словами, також за рішенням судів виконано виїмку документів того часу, в тому числі секретних документів у Службі безпеки України, РНБО та Адміністрації президента.

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