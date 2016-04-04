Transparency International: недекларування Порошенком вкладів в офшори є порушенням антикорупційних стандартів

"Недекларування ним вкладів в статутний капітал офшорної компанії є порушенням антикорупційних стандартів", – йдеться в повідомленні компанії. Transparency Іnternational закликає Національне агентство з питань запобігання корупції якомога швидше запустити електронне декларування доходів чиновників, а президента – відобразити у своїй електронній декларації правдиву інформацію.

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"Розслідування на основі Панамських документів розкриває численні випадки приховування політичними лідерами та державними посадовими особами власного багатства за допомогою офшорних компаній", - йдеться в документі.

Увечері 3 квітня автори міжнародного журналістського розслідування оприлюднили дані, які нібито свідчать, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала деяким своїм клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції. Репортери із 76 країн опрацювали понад 11 млн документів щодо офшорних компаній та їхніх власників. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент Петро Порошенко.