Олланд: Франція проведе розслідування у зв'язку з офшорним скандалом

"Можу вас запевнити, що після появи цієї інформації буде проведено розслідування, будуть відкриті справи і будуть проведені судові розгляди", - сказав Франсуа Олланд.

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Раніше в ЗМІ з'явилися документи, в яких вказується, що канадська компанія Mossack Fonseca в низці випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.

У документах містяться дані про секретні офшорні компанії, пов'язані з сім'ями і сподвижниками Хосні Мубарака в Єгипті, Муаммара Каддафі в Лівії, Башара Асада в Сирії, Володимира Путіна в Росії.

Влада Британії в понеділок запросила копії, що потрапили в мережу документів, для вивчення інформації, яка міститься в них.

Норвезький фінансовий регулятор, у свою чергу, заявив, що витік інформації може підірвати довіру до банківських інститутів в цілому.

Тим часом син президента Пакистану Наваза Шаріфа Хуссейн, чия компанія також фігурує в документах, визнав, що використовує офшори, але при цьому заявив, що не робив нічого протизаконного. "Згідно з британськими законами та законодавством інших країн можна на законних підставах уникати додаткових податків за допомогою офшорних компаній", - зазначив він.