Олланд: Франція проведе розслідування у зв'язку з офшорним скандалом
Президент Франції Франсуа Олланд пообіцяв розслідувати всі випадки, пов'язані з публікацією "панамських документів", і заявив, що їх оприлюднення допоможе домогтися сплати податків від компаній, які намагалися приховати доходи.
"Можу вас запевнити, що після появи цієї інформації буде проведено розслідування, будуть відкриті справи і будуть проведені судові розгляди", - сказав Франсуа Олланд.
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Раніше в ЗМІ з'явилися документи, в яких вказується, що канадська компанія Mossack Fonseca в низці випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.
У документах містяться дані про секретні офшорні компанії, пов'язані з сім'ями і сподвижниками Хосні Мубарака в Єгипті, Муаммара Каддафі в Лівії, Башара Асада в Сирії, Володимира Путіна в Росії.
Влада Британії в понеділок запросила копії, що потрапили в мережу документів, для вивчення інформації, яка міститься в них.
Норвезький фінансовий регулятор, у свою чергу, заявив, що витік інформації може підірвати довіру до банківських інститутів в цілому.
Тим часом син президента Пакистану Наваза Шаріфа Хуссейн, чия компанія також фігурує в документах, визнав, що використовує офшори, але при цьому заявив, що не робив нічого протизаконного. "Згідно з британськими законами та законодавством інших країн можна на законних підставах уникати додаткових податків за допомогою офшорних компаній", - зазначив він.