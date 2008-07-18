Генерал Кравчук: не гайте час на комуністів

Переконувати комуністів і представників старшого покоління у перевагах членства України в НАТО є марним витрачанням часу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Київського військового ліцею ім. І.Богуна генерал-майор запасу Леонід КРАВЧУК на відкритті у цьому навчальному закладі класу “Україна – НАТО”.

“На даний момент не усе українське суспільство підтримало б на референдумі рішення про вступ України в Альянс. Особливо це стосується прихильників комуністичної ідеології і представників старшого покоління, які насправді не знають, що таке НАТО сьогодні”, - сказав Л.КРАВЧУК.

Разом з цим він висловив переконання, що основні інформаційні зусилля стосовно переваг цієї організації колективної безпеки необхідно спрямовувати на молодь. На думку Л.КРАВЧУКА, особливо це стосується учнів військових ліцеїв, більшість з яких незабаром стануть офіцерами Збройних сил.

“Якщо такий юнак особисто усвідомить переваги і неминучість шляху України в НАТО, то йому буде дуже легко переконати в цьому своїх старших рідних і близьких”, - підсумував директор військового ліцею Міноборони.

Л.КРАВЧУК також запропонував відкрити клас з євроатлантичної тематики у майбутньому військовому ліцеї, що сьогодні створюється у селищі Батурин.