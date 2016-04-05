Інтерпол почав розшук Едуарда Ставицького та братів Клюєвих - Аваков

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник МВС Арсен Аваков.

"Міністерством внутрішніх справ України отримана інформація про завершення Комісією з контролю за файлами Інтерполу розгляду справ щодо міжнародного розшуку громадян України Клюєва Андрія, Клюєва Сергія та Ставицького Едуарда. За результатами розгляду Комісія дійшла до висновку, що здійснення міжнародного розшуку зазначених громадян з використанням каналів зв’язку та інших інструментів Інтерполу відповідає Статуту і Правилам Організації", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після даного рішення Комісії, Генеральний секретаріат Інтерполу розблокував доступ до розшукових файлів Андрія Клюєва – з 30.03.2016, Сергія Клюєва – з 31.03.2016, Едуарда Ставицького – з 01.04.2016.

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ТРОЕ В ИНТЕРПОЛЕ: Міністерством внутрішніх справ України отримана інформація про завершення Комісією з контролю за файл... Posted by Arsen Avakov on Monday, April 4, 2016

Раніше УНІАН повідомляв, що Інтерпол відмовляється оголошувати в розшук деяких українських високопосадовців, вбачаючи політичні мотиви з боку України. Зокрема, було відмовлено у розшуку стосовно Андрія Клюєва.